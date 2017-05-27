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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Волейболісти збірної України здобули другу перемогу у відборі до ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У французькому місті Ліон продовжились поєдинки кваліфікаційного турніру групи А до чемпіонату світу 2018 року в одному з яких українці приймали національну команду Ісландії, інформує УНН з посиланням на ФВУ.

Волейболісти збірної України здобули другу перемогу у відборі до ЧС-2018

З перших секунд ініціативу на себе взяли представники вітчизняної Суперліги - Володимир Тевкун та Олег Плотницький справно "вбивали гвіздки", обводячи блоки суперників. Не відставали й Андрій Дячков із Андрієм Левченко. Щоправда, тут слід зробити поправку на виконавську майстерність опонентів, яка відчутно свідчила на користь "синьо-жовтих".

Підсумковий результат свідчить про звитягу "жовто-блакитних" - 3:0 (25:12, 25:19, 25:15).

Зазначимо, що українці набрали 6 очок і знаходяться на 4-й сходинці. У турків стільки ж балів, але на одну гру зіграно менше.

Додамо також, в очному протистоянні за третє місце в групі, збірна України зустрінеться 28-го травня з командою Туреччини.

Українські Національні Новини

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