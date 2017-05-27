Волейболісти збірної України здобули другу перемогу у відборі до ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У французькому місті Ліон продовжились поєдинки кваліфікаційного турніру групи А до чемпіонату світу 2018 року в одному з яких українці приймали національну команду Ісландії, інформує УНН з посиланням на ФВУ.
З перших секунд ініціативу на себе взяли представники вітчизняної Суперліги - Володимир Тевкун та Олег Плотницький справно "вбивали гвіздки", обводячи блоки суперників. Не відставали й Андрій Дячков із Андрієм Левченко. Щоправда, тут слід зробити поправку на виконавську майстерність опонентів, яка відчутно свідчила на користь "синьо-жовтих".
Підсумковий результат свідчить про звитягу "жовто-блакитних" - 3:0 (25:12, 25:19, 25:15).
Зазначимо, що українці набрали 6 очок і знаходяться на 4-й сходинці. У турків стільки ж балів, але на одну гру зіграно менше.
Додамо також, в очному протистоянні за третє місце в групі, збірна України зустрінеться 28-го травня з командою Туреччини.