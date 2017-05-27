Волейболисты сборной Украины одержали вторую победу в отборе к ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Во французском городе Лион продолжились поединки квалификационного турнира группы А к чемпионату мира 2018 года в одном из которых украинцы принимали национальную команду Исландии, передает УНН со ссылкой на ФВУ.
С первых секунд инициативу на себя взяли представители отечественной Суперлиги - Владимир Тевкун и Олег Плотницкий исправно "убивали гвозди", обводя блоки соперников. Не отставали и Андрей Дьячков с Андреем Левченко. Правда, здесь следует сделать поправку на исполнительское мастерство оппонентов, которая ощутимо свидетельствовала в пользу "сине-желтых".
Итоговый результат свидетельствует о победе "желто-голубых" - 3: 0 (25:12, 25:19, 25:15).
Отметим, что украинцы набрали 6 очков и находятся на 4-й строчке. В турок столько же баллов, но на одну игру сыграно меньше.
Добавим также, в очном противостоянии за третье место в группе, сборная Украины встретится 28-го мая с командой Турции.