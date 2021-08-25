Волейбол: жіноча збірна України достроково вийшла у плей-офф чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Жіноча збірна України забезпечила собі вихід до плей-офф чемпіонату Європи 2021 року, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.
Деталі
Так, підопічні Володимира Орлова достроково забезпечили собі путівку до 1/8 фіналу турніру. Допомогли цьому власна красива перемога над Швецією - 3:0 та провал Румунії у протистоянні з Фінляндією - 1:3.
Сьогодні о 20:30 розпочнеться заключний матч жіночої збірної України у груповому турнірі чемпіонату Європи. Її суперником буде команда Румунії.
Якщо сьогодні українські волейболістки обіграють румунок, то змагання у групі вони завершать на солідній третій позиції.
Доповнення
У збірної України наразі третя сходинка у групі D із 6-ти команд.
Матчі 1/8 фіналу відбудуться в суботу, 28 серпня, та неділю, 29 серпня.