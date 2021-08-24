Волейбол: жіноча збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті Європи

Деталі

Жіноча збірна України з волейболу у стартовому матчі 4-го туру групи D чемпіонату Європи-2021 обіграла суперниць з Швеції — 3:0 (25:23, 25:17, 25:20).

Примітно, що в рамках кваліфікації до європейської першості українки двічі поступилися шведкам. Причиною нинішньої звитяги варто відзначити повернення до складу “жовто-блакитних” універсального бомбардира Олесю Рихлюк.

Статистика команд:

Україна: Герасимова (7), Великоконь (3), Кодола (11), Мелюшкіна (10), Рихлюк (26), Анісова (6); Нємцева (л), Дудник.

Швеція: В.Андерссон (2), А.Хаак (11), Топіч (3), І.Хаак (29), Лазіч (9), Л.Андерссон (2); Сьоберг (л), Хелльвіг, Нільссон.

Доповнення

У збірної України стало 6 очок і третя сходинка із 6-ти команд.