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Волейбол: женская сборная Украины одержала вторую победу на чемпионате Европы

Волейбол: женская сборная Украины одержала вторую победу на чемпионате Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Женская сборная Украины по волейболу провела поединок четвертого тура группового этапа чемпионата Европы, передает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

Женская сборная Украины по волейболу в стартовом матче 4-го тура группы D чемпионата Европы-2021 обыграла соперниц из Швеции - 3: 0 (25:23, 25:17, 25:20).

Примечательно, что в рамках квалификации к европейскому первенству Украинский дважды уступили шведкам. Причиной нынешней победы стоит отметить возвращение в состав "желто-синих" универсального бомбардира Олесю Рихлюк.

Статистика команд:

Украина: Герасимова (7), Великоконь (3), Кодола (11), Мелюшкина (10), Рихлюк (26), анисовая (6) Немцева (л), Дудник.

Швеция: В.Андерссон (2), А.Хаак (11), Топич (3), И.Хаак (29), Лазич (9), Л.Андерссон (2) Сьоберг (л), Хелльвиг, Нильссон.

Дополнение

В сборной Украины стало 6 очков и третья строчка из 6-ти команд.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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