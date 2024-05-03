Вогонь наступає: у рф вирують масштабні лісові пожежі
Київ • УНН
Лісові пожежі в хабаровському краї росії за ніч збільшилися на 17 000 гектарів до 47 600 гектарів, що призвело до оголошення надзвичайного стану в регіоні, а громадяни дихають димом.
Площа лісових пожеж у хабаровському краї, росія, за добу зросла на 17 тисяч гектарів — до 47,6 тис.. Про це повідомляють росЗМІ посиланням на місцеве міністерство лісового господарства, передає УНН.
За данимим Telegram-каналу Astra, напередодні у регіоні було запроваджено НС регіонального характеру.
Місцеві ЗМІ тим часом оприлюднюють фотографії пожеж на островах на лівому березі. Городяни дихають димом та гаром. Як зазначають місцеві журналісти, зробити із цим нічого не можна. За словами губернатора михайла дегтярьова, "власники та користувачі земель, які межують із лісами, вживають недостатні заходи, що призводить до виникнення лісових пожеж".