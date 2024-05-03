Огонь наступает: в рф бушуют масштабные лесные пожары

Площадь лесных пожаров в хабаровском крае, россия, за сутки выросла на 17 тысяч гектаров - до 47,6 тыс. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на местное министерство лесного хозяйства, передает УНН.

По данным Telegram-канала Astra, накануне в регионе было введено ЧС регионального характера.

Местные СМИ тем временем публикуют фотографии пожаров на островах на левом берегу. Горожане дышат дымом и гарью. Как отмечают местные журналисты, сделать с этим ничего нельзя. По словам губернатора Михаила Дегтярева, "владельцы и пользователи земель, граничащих с лесами, принимают недостаточные меры, что приводит к возникновению лесных пожаров".