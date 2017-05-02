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Вогнева підготовка правоохоронців стартувала на Донеччині

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 травня. УНН. На Донеччині правоохоронці проходять вогневу підготовку. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП Донецької області.

Вогнева підготовка правоохоронців стартувала на Донеччині

“Поліцейські кожного територіального органу поліції виїжджають на польові навчання, аби потренуватися зі стрільби зі зброї. Заняття проходять під контролем співробітників відділу професійного навчання Управління кадрового забезпечення обласного главку поліції і покликані підвищувати рівень бойової підготовки, аби у разі потреби захистити населення та миттєво пристосуватися до будь-яких змін оперативного стану”, — йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що будні поліцейських складаються не лише з виконання прямих обов’язків з документування та припинення злочинів, а й з постійної роботи із вдосконалення навичок.

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Перед кожним виїздом на полігон — заняття з теорії вогневої підготовки, бо без знання тактико-технічних характеристик зброї, а також нормативної бази та обставин, за яких вона використовується, до занять співробітники поліції не допускаються.

Після теоретичного курсу — практичний, де поліцейські відточують свої навички зі стрільби відповідно до зазначеного курсу стрільб.

Правоохоронці проходять спецпідготовку та випробовують свої сили та вміння під час навчань, аби при реальній загрозі бути мобільними та швидко виконувати бойові завдання у будь-яких умовах.

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