Огневая подготовка правоохранителей стартовала в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 мая. УНН. В Донецкой области правоохранители проходят огневую подготовку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Донецкой области.
“Полицейские каждого территориального органа полиции выезжают на полевые учения, чтобы потренироваться по стрельбе из оружия. Занятия проходят под контролем сотрудников отдела профессионального обучения Управления кадрового обеспечения областного главка полиции и призваны повышать уровень боевой подготовки, чтобы в случае необходимости защитить население и мгновенно приспособиться к любым изменениям оперативного состояния”, — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что будни полицейских состоят не только из выполнения прямых обязанностей по документированию и пресечению преступлений, но и из постоянной работы по совершенствованию навыков.
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Перед каждым выездом на полигон — занятия по теории огневой подготовки, потому что без знания тактико-технических характеристик оружия, а также нормативной базы и обстоятельств, при которых она используется, к занятиям сотрудники полиции не допускаются.
После теоретического курса — практический, где полицейские оттачивают свои навыки по стрельбе в соответствии с указанным курсом стрельб.
Правоохранители проходят спецподготовку и испытывают свои силы и умения во время учений, чтобы при реальной угрозе быть мобильными и быстро выполнять боевые задачи в любых условиях.