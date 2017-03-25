Водяне обстріляли з артилерії калібру 122 мм
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російсько-окупаційні війська сьогодні фактично не припиняють обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, передає УНН.
Так, за оперативною інформацією, напруженою обстановка залишається у районі населеного пункту Водяне, де протягом дня зафіксовано застосування противником артилерії калібру 122 міліметри – 20 пострілів, мінометів калібру 82 мм – 4 міни.
Водночас у районах населених пунктів Павлопіль, Авдіївка та Новгородське зафіксовано обстріли позицій ЗСУ з мінометів калібру 120 мм.
За попередніми даними, поранених і загиблих немає. Інформація про наслідки обстрілів встановлюється.
Нагадаємо, двоє українських військових загинули за добу в зоні АТО.