Водяное обстреляли из артиллерии калибра 122 мм
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Российско-оккупационные войска сегодня фактически не прекращают обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.
Так, по оперативной информации, напряженной обстановка остается в районе населенного пункта Водяное, где в течение дня зафиксировано применение противником артиллерии калибра 122 миллиметра - 20 выстрелов, минометов калибра 82 мм - 4 мины.
В то же время в районах населенных пунктов Павлополь, Авдеевка и Новгородское зафиксировано обстрелы позиций ВСУ из минометов калибра 120 мм.
По предварительным данным, раненых и погибших нет. Информация о последствиях обстрелов устанавливается.
Напомним, двое украинских военных погибли за сутки в зоне АТО.