Водяное обстреляли из артиллерии калибра 122 мм

Так, по оперативной информации, напряженной обстановка остается в районе населенного пункта Водяное, где в течение дня зафиксировано применение противником артиллерии калибра 122 миллиметра - 20 выстрелов, минометов калибра 82 мм - 4 мины.

В то же время в районах населенных пунктов Павлополь, Авдеевка и Новгородское зафиксировано обстрелы позиций ВСУ из минометов калибра 120 мм.

По предварительным данным, раненых и погибших нет. Информация о последствиях обстрелов устанавливается.

Напомним, двое украинских военных погибли за сутки в зоне АТО.