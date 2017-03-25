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Водяное обстреляли из артиллерии калибра 122 мм

Водяное обстреляли из артиллерии калибра 122 мм

Киев • УНН

 • 8771 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Российско-оккупационные войска сегодня фактически не прекращают обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.

Так, по оперативной информации, напряженной обстановка остается в районе населенного пункта Водяное, где в течение дня зафиксировано применение противником артиллерии калибра 122 миллиметра - 20 выстрелов, минометов калибра 82 мм - 4 мины.

В то же время в районах населенных пунктов Павлополь, Авдеевка и Новгородское зафиксировано обстрелы позиций ВСУ из минометов калибра 120 мм.

По предварительным данным, раненых и погибших нет. Информация о последствиях обстрелов устанавливается.

Напомним, двое украинских военных погибли за сутки в зоне АТО.

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