Водопостачання відновили на Донецькій фільтрувальній станції - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Донецькій фільтрувальній станції відновили водопостачання. Про це повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ, передає УНН.
"Вода знову біжить. Багато що ще варто зробити. Зброя має зараз мовчати", - цитує місії слова заступника голови СММ ОБСЄ Александра Хуга.
Нагадаємо, раніше сьогодні на Донецькій фільтрувальній станції перезапустили насосну станцію.
Спостерігачі ОБСЄ разом з заступником голови місії А.Хугом відвідали Донецьку фільтрувальну станцію.
Також нагадаємо, в ООН попередили про небезпечні екологічні наслідки зіткнень на Донбасі.