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Водоснабжение восстановили на Донецкой фильтровальной станции - ОБСЕ

Киев • УНН

 • 5632 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. На Донецкой фильтровальной станции восстановили водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, передает УНН.

Водоснабжение восстановили на Донецкой фильтровальной станции - ОБСЕ

"Вода снова бежит. Многое еще стоит сделать. Оружие имеет сейчас молчать", - цитирует миссии слова заместителя председателя СММ ОБСЕ Александра Хуга.

Напомним, ранее сегодня на Донецкой фильтровальной станции перезапустили насосную станцию .

Наблюдатели ОБСЕ вместе с заместителем главы миссии А.Хугом посетили Донецке фильтровальную станцию.

Также напомним, в ООН предупредили об опасных экологических последствиях столкновений на Донбассе .

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