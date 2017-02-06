Водоснабжение восстановили на Донецкой фильтровальной станции - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На Донецкой фильтровальной станции восстановили водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Вода снова бежит. Многое еще стоит сделать. Оружие имеет сейчас молчать", - цитирует миссии слова заместителя председателя СММ ОБСЕ Александра Хуга.
Напомним, ранее сегодня на Донецкой фильтровальной станции перезапустили насосную станцию .
Наблюдатели ОБСЕ вместе с заместителем главы миссии А.Хугом посетили Донецке фильтровальную станцию.
Также напомним, в ООН предупредили об опасных экологических последствиях столкновений на Донбассе .