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Водолази врятували у Києві рибалок, які опинилися на відірваній від берега крижині

Водолази врятували у Києві рибалок, які опинилися на відірваній від берега крижині

Київ • УНН

 • 8484 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У Києві водолази ДСНС врятували 4 рибалок, які опинилися на відірваній від берега крижині, та ще 50 особам допомогли вибратись на берег. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

О 12:45 до рятувальників Києва надійшло повідомлення, що на Дніпрі в районі Південного мосту на відірваній від берега крижині перебувають близько 50 рибалок.

До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення ГУ ДСНС України у Києві. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на річці Дніпро навпроти дачних ділянок житлового масиву Осокорки, на відстані близько 300 метрів від берегу, на крижині перебуває четверо рибалок, а біля берегової лінії — близько 50 рибалок.

“За допомогою 2-х надувних човнів з криги врятовано 4-х рибалок та надано допомогу близько 50 особам по виведенню їх на берег. Загиблих та постраждалих немає, від медичної допомоги чоловіки відмовились”, — повідомили у ДСНС.

Окрім того, зазначається, що 15 рибалок залишилися на кризі берегової лінії. Тож рятувальники провели з ними роз’яснювальну роботу щодо безпеки перебування на кризі під час зимової рибалки.

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