Водолазы спасли в Киеве рыбаков, оказавшихся на оторванной от берега льдине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Киеве водолазы ГосЧС спасли 4 рыбаков, которые оказались на оторванной от берега льдине, и еще 50 гражданам помогли выбраться на берег. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
В 12:45 к спасателям Киева поступило сообщение, что на Днепре в районе Южного моста на оторванной от берега льдине находятся около 50 рыбаков.
К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение ГУ ГосЧС Украины в Киеве. На момент прибытия спасателей было установлено, что на реке Днепр напротив дачных участков жилого массива Осокорки, на расстоянии около 300 метров от берега, на льдине находятся четверо рыбаков, а у береговой линии - около 50 рыбаков.
"С помощью 2-х надувных лодок со льда спасены 4 рыбака и оказана помощь около 50 лицам по выведению их на берег. Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи мужчины отказались", - сообщили в ГосЧС.
Кроме того, отмечается, что 15 рыбаков остались на льду береговой линии. Поэтому спасатели провели с ними разъяснительную работу по безопасности пребывания на льду во время зимней рыбалки.