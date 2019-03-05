Водоканали України можуть залишитись без електроенергії вже за півтора місяця - Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні водоканали можуть залишитись без світла вже за півтора - два місяці, якщо ті не заплатять за спожиту електроенергію. Про це сьогодні на засіданні селекторної наради в уряді заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, передає УНН.
“Водоканали споживають електроенергію постачаючи воду населенню, а за електроенергію не платять. Якщо на сьогодні ще є постачальник останньої надії, якому, до речі, також не платять, то через півтора - два місяці станеться ситуація, що водоканалам взагалі не будуть постачати електроенергію”, - сказав Насалик.
Він також звернувся до місцевих органів самоврядування з проханням передбачити кошти для водоканалів, щоб забезпечити оплату електроенергії.
Міністр нагадав, що ціна на електроенергію залишається незмінною вже впродовж останніх трьох років.
Як повідомляв УНН, постачальники електроенергії не хочуть працювати з водоканалами через борги.