Водоканали України можуть залишитись без електроенергії вже за півтора місяця - Насалик

“Водоканали споживають електроенергію постачаючи воду населенню, а за електроенергію не платять. Якщо на сьогодні ще є постачальник останньої надії, якому, до речі, також не платять, то через півтора - два місяці станеться ситуація, що водоканалам взагалі не будуть постачати електроенергію”, - сказав Насалик.



Він також звернувся до місцевих органів самоврядування з проханням передбачити кошти для водоканалів, щоб забезпечити оплату електроенергії.



Міністр нагадав, що ціна на електроенергію залишається незмінною вже впродовж останніх трьох років.



Як повідомляв УНН, постачальники електроенергії не хочуть працювати з водоканалами через борги.