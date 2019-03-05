Водоканалы Украины могут остаться без электроэнергии уже через полтора месяца - Насалик

"Водоканалы потребляют электроэнергию поставляя воду населению, а за электроэнергию не платят. Если сегодня еще есть поставщик последней надежды, которому, кстати, также не платят, то через полтора - два месяца произойдет ситуация, что водоканалам вообще не будут поставлять электроэнергию", - сказал Насалик.



Он также обратился в местные органы самоуправления с просьбой предусмотреть средства для водоканалов, чтобы обеспечить оплату электроэнергии.



Министр напомнил, что цена на электроэнергию остается неизменной уже на протяжении последних трех лет.



Как сообщал УНН, поставщики электроэнергии не хотят работать с водоканалами из-за долгов.