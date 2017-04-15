Водні бої у другий день Великодня влаштують у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. У другий день Великодня у Львові влаштують водні бої 17 квітня, в понеділок, мешканців та гостей Львова запрошують на “Поливаний понеділок”. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
“Поливаний понеділок” триватиме на площі Ринок перед входом у міську раду з 12:00 до 16:00. Там облаштують спеціальні резервуари, які подаватимуть воду та сцену. Поливання в інші години та інших місцях центральної частини міста — не дозволено, тому за порядком стежитимуть працівники правоохоронних органів та “Муніципальна дружина”.
У зв’язку з поливанням, з 11:00 до 16:00 електротранспорт на площі Ринок не курсуватиме. Зважаючи на те, що погодні умови прогнозують не дуже сприятливими, то захід роблять більш скромним.
Раніше, 14 квітня, УНН повідомляв, що в Україні на Великдень очікується прохолодна погода та невеликий дощ у більшості областей.