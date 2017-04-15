Водные бои на второй день Пасхи устроят во Львове

“Поливальный понедельник” будет прохидить на площади Рынок перед входом в городской совет с 12:00 до 16:00. Там обустроят специальные резервуары, которые будут подавать воду, а так же обустроят сцену. Полив в другие часы и других местах центральной части города — не разрешено, поэтому за порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов и “Муниципальная дружина”.

В связи с обливаниями, с 11:00 до 16:00 электротранспорт на площади Рынок не будет курсировать. Несмотря на то, что погодные условия прогнозируют не слишком благоприятными, то мероприятие делают более скромным.

Ранее, 14 апреля, сообщал, что в Украине на Пасху ожидается прохладная погода и дождь в большинстве областей.