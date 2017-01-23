Водію, який в'їхав у наповп людей у Мельбурні, висунули обвинувачення у вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Водію, який у Мельбурні в'їхав на автомобілі у пішоходів, висунули обвинувачення у вбивстві п'яти людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію, передає УНН.
“Чоловік, який в’їхав у натовп людей, внаслідок чого п’ятеро людей загинули і більше 20 отримали поранення, обвинувачений у вбивстві п’яти осіб”, — йдеться у повідомленні.
Поліція раніше зазначала, що чоловік збив пішоходів навмисно, однак з тероризмом його дії не пов’язані.
Нагадаємо, 20 січня у центрі австралійського Мельбурна автомобіль врізався в натовп людей.
В результаті інциденту загинули двоє чоловіків, жінка, 10-річна дівчинка та тримісячний хлопчик.