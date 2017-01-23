Водію, який в'їхав у наповп людей у Мельбурні, висунули обвинувачення у вбивстві

“Чоловік, який в’їхав у натовп людей, внаслідок чого п’ятеро людей загинули і більше 20 отримали поранення, обвинувачений у вбивстві п’яти осіб”, — йдеться у повідомленні.

Поліція раніше зазначала, що чоловік збив пішоходів навмисно, однак з тероризмом його дії не пов’язані.

Нагадаємо, 20 січня у центрі австралійського Мельбурна автомобіль врізався в натовп людей.

В результаті інциденту загинули двоє чоловіків, жінка, 10-річна дівчинка та тримісячний хлопчик.