Водителю, который въехал в толпу людей в Мельбурне, предъявили обвинение в убийстве

"Мужчина, который въехал в толпу людей, в результате чего пять человек погибли и более 20 получили ранения, обвиняется в убийстве пяти человек", - говорится в сообщении.

Полиция ранее отмечала, что человек сбил пешеходов намеренно, однако с терроризмом его действия не связаны.

Напомним, 20 января в центре австралийского Мельбурна автомобиль врезался в толпу людей.

В результате инцидента погибли двое мужчин, женщина, 10-летняя девочка и трехмесячный мальчик.