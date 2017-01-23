Водителю, который въехал в толпу людей в Мельбурне, предъявили обвинение в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Водителю, который в Мельбурне наехал на автомобиле на пешеходов, предъявили обвинение в убийстве пяти человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию, передает УНН.
"Мужчина, который въехал в толпу людей, в результате чего пять человек погибли и более 20 получили ранения, обвиняется в убийстве пяти человек", - говорится в сообщении.
Полиция ранее отмечала, что человек сбил пешеходов намеренно, однако с терроризмом его действия не связаны.
Напомним, 20 января в центре австралийского Мельбурна автомобиль врезался в толпу людей.
В результате инцидента погибли двое мужчин, женщина, 10-летняя девочка и трехмесячный мальчик.