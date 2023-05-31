Водійку, яка збила поліцейську у Львові, відправили під варту

Жінку арештували на два місяці, але з можливістю внесення застави.

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«Обрали міру запобіжного заходу, це тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 805 тисяч грн», - повідомили у поліції.

У поліції також додали, що експертиза підтвердила, що водійка під час ДТП була у стані сп’яніння. Щодо стану постраждалої поліціантки, то він досі залишається тяжким.

Нагадаємо

29 травня у Яворові, Львівської області нетвереза водійка збила поліцейську на тротуарі. Після ДТП 25-річна службовиця потрапила до лікарні, про що було повідомлено відділом.

За скоєння ДТП була затримана 34-річна місцева жителька, яка керувала автомобілем Toyota RAV4, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

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