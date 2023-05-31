Водительницу, которая сбила полицейскую во Львове, отправили под стражу

Женщину арестовали на два месяца, но с возможностью внесения залога.

Цитата

«Избрали меру пресечения, это содержание под стражей с возможностью залога в размере 805 тысяч грн», - сообщили в полиции.

В полиции также добавили, что экспертиза подтвердила, что водитель во время ДТП была в состоянии опьянения’. Что касается состояния пострадавшей полицейской, то оно до сих пор остается тяжелым.

Напомним

29 мая в Яворове, Львовской области нетрезвая водительница сбила полицейскую на тротуаре. После ДТП 25-летняя служительница попала в больницу, о чем было сообщено отделом.

За совершение ДТП была задержана 34-летняя местная жительница, которая управляла автомобилем Toyota RAV4, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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