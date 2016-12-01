Водіїв, які перекрили рух на пункті пропуску “Ужгород”, притягнули до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Власників автомобілів, які здійснювали перекриття руху на пункті пропуску “Ужгород”, притягнули до адміністративної відповідальності. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, близько 22-ї години, після проходження усіх видів контролю на виїзд з України у пункті пропуску “Ужгород”, 7 транспортних засобів з іноземною реєстрацією під керуванням громадян України, під’їхали до лінії державного кордону та розвернулись в бік зустрічної смуги.
Один із пасажирів, залишивши автомобіль, відсунув металеву загорожу та запустив інші автівки на зустрічну смугу, яка веде в бік України. Після чого водії зупинились та заблокували в’їзд до пункту пропуску.
Крім того, власники автомобілів з іноземною реєстрацією та пасажири вживали ненормативну лексику та погрожували правоохоронцям фізичною розправою.
У відповідь співробітники Держприкордонслужби, у межах своїх повноважень, до одного з правопорушників змушені були застосувати засоби фізичного впливу.
Осіб, які здійснювали перекриття руху автомобілів притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.202 та ст.185-10 КУпАП
У зв’язку з цим проінформовано Головне управління Національної поліції та Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.