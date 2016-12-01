Водителей, которые перекрыли движение на пункте пропуска "Ужгород", привлекли к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Владельцев автомобилей, которые осуществляли перекрытие движения на пункте пропуска "Ужгород", привлекли к административной ответственности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, около 22:00, после прохождения всех видов контроля на выезд из Украины в пункте пропуска "Ужгород", 7 транспортных средств с иностранной регистрацией под управлением граждан Украины, подъехали к линии государственной границы и развернулись в сторону встречной полосы.
Один из пассажиров, оставив автомобиль, отодвинул металлическую ограду и запустил другие машины на встречную полосу, которая ведет в сторону Украины. После чего водители остановились и заблокировали въезд в пункт пропуска.
Кроме того, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией и пассажиры употребляли ненормативную лексику и угрожали правоохранителям физической расправой.
В ответ сотрудники Госпогранслужбы, в пределах своих полномочий, к одному из правонарушителей вынуждены были применить меры физического воздействия.
Граждан, которые перекрывали движение автомобилей привлекли к административной ответственности по ст.202 и ст.185-10 КоАП
В связи с этим проинформировано Главное управление Национальной полиции и Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.