Водіїв попередили про сніг у двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На ранок понеділка, 7 грудня, місцями спостерігався сніг в Одеській та Чернівецькій областях. При цьому проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укравтодору.
"Станом на 6 годину 7 грудня у більшості областей без опадів, в Одеській та Чернівецькій областях місцями сніг. Покриття на дорогах державного значення сухе", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття на перевалах місцями мокре.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - додали дорожники.
Нагадаємо, початок тижня не принесе в Україні істотних опадів, температура повітря сьогодні вдень сягатиме місцями 11 градусів тепла.