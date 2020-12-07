Водіїв попередили про сніг у двох областях

"Станом на 6 годину 7 грудня у більшості областей без опадів, в Одеській та Чернівецькій областях місцями сніг. Покриття на дорогах державного значення сухе", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття на перевалах місцями мокре.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - додали дорожники.

Нагадаємо, початок тижня не принесе в Україні істотних опадів, температура повітря сьогодні вдень сягатиме місцями 11 градусів тепла.