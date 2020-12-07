Водителей предупредили о снеге в двух областях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На утро понедельника, 7 декабря, местами наблюдался снег в Одесской и Черновицкой областях. При этом проезд по основным дорогам по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
"По состоянию на 6 часов 7 декабря в большинстве областей без осадков, в Одесской и Черновицкой областях местами снег. Покрытие на дорогах государственного значения сухое", - говорится в сообщении.
Также указано, что на перевалочных участках дорог без осадков. Покрытие на перевалах местами мокрое.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - добавили дорожники.
Напомним, начало недели не принесет в Украину существенных осадков, температура воздуха сегодня днем будет достигать местами 11 градусов тепла.