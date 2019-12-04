Водіїв попередили про сніг та ожеледицю на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Автодороги державного значення станом на ранок середи, 4 грудня, місцями засніжені, подекуди спостерігається ожеледиця. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 4 грудня на всій території країни без опадів, лише в Дніпропетровській області місцями невеликий сніг. Покриття на автодорогах державного значення, де випадали опади, – місцями засніжене та мокре. У Донецькій та Запорізькій областях місцями ожеледиця. У Сумській області – місцями накат. Середня температура повітря коливається від -6 до +1°С", - повідомили дорожники.
Як зазначається, на перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -2...-15°С.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали дорожники.
Нагадаємо, 4 грудня в Україні до 2 градусів тепла.