Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні у Києві сніг, на дорогах місяцями ожеледиця. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 25 січня в столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с. Температура протягом доби 3-5° морозу.
Водіїв попросили бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.