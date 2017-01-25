Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах Києва

За прогнозом Українського гідрометцентру, 25 січня в столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с. Температура протягом доби 3-5° морозу.

Водіїв попросили бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.