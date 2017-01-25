Водителей предупредили о гололедице на дорогах Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня в Киеве снег, на дорогах месяцами гололедица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 25 января в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с. Температура в течение суток 3-5° мороза.
Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.