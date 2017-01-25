Водителей предупредили о гололедице на дорогах Киева

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 25 января в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с. Температура в течение суток 3-5° мороза.

Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.