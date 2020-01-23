Водіїв попередили про мокрі дороги і засніжені перевали
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На сьогоднішній ранок автодороги державного значення на більшості території України мокрі, місцями ожеледиця, на деяких перевалах - сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 23 січня невеликий сніг у більшості західних, північних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях; сніг з дощем у Донецькій та Запорізькій; дощ на Дніпропетровщині. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей мокре, місцями засніжене в Івано-Франківській області, місцями ожеледиця на Рівненщині", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як вказано, - невеликий сніг, випало від 1 до 5 см. Стан покриття в основному мокрий, на Вишківському і Торунському перевалах місцями засніжене.
На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами, додали дорожники.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 993 одиниці техніки та 1 339 робітників.
За добу на "гарячу лінію" Укравтодору надійшло 2 звернення від водіїв щодо зимового утримання доріг, по яких було вжито заходи оперативного реагування.
Нагадаємо, 23 січня в Україні від 9° морозу до 6° тепла.