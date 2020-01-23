Водителей предупредили о мокрых дорогах и заснеженных перевалах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. На сегодняшнее утро автодороги государственного значения на большинстве территории Украины мокрые, местами гололедица, на некоторых перевалах - снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 23 января небольшой снег в большинстве западных, северных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях; снег с дождем в Донецкой и Запорожской; дождь в Днепропетровской области. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, местами заснеженное в Ивано-Франковской области, местами гололедица в Ровенской области", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог, как указано - небольшой снег, выпало от 1 до 5 см. Состояние покрытия в основном мокрое, на Вышковском и Торунском перевалах местами заснеженное.
На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами, добавили дорожники.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 993 единицы техники и 1339 рабочих.
За сутки на "горячую линию" Укравтодора поступило 2 обращения от водителей относительно зимнего содержания дорог, по которым были приняты меры оперативного реагирования.
Напомним, 23 января в Украине от 9° мороза до 6° тепла.