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Водителей предупредили о мокрых дорогах и заснеженных перевалах

Киев • УНН

 • 10946 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На сегодняшнее утро автодороги государственного значения на большинстве территории Украины мокрые, местами гололедица, на некоторых перевалах - снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Водителей предупредили о мокрых дорогах и заснеженных перевалах

"По состоянию на 6:00 23 января небольшой снег в большинстве западных, северных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях; снег с дождем в Донецкой и Запорожской; дождь в Днепропетровской области. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, местами заснеженное в Ивано-Франковской области, местами гололедица в Ровенской области", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог, как указано - небольшой снег, выпало от 1 до 5 см. Состояние покрытия в основном мокрое, на Вышковском и Торунском перевалах местами заснеженное.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами, добавили дорожники.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 993 единицы техники и 1339 рабочих.

За сутки на "горячую линию" Укравтодора поступило 2 обращения от водителей относительно зимнего содержания дорог, по которым были приняты меры оперативного реагирования.

Напомним, 23 января в Украине от 9° мороза до 6° тепла.

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