Водіям-початківцям видаватимуть посвідчення на два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Водіям-початківцям видаватимуть посвідчення на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень з ПДР, передає УНН з посиланням на МВС України.
"Перше посвідчення водія видаватимуть на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень було не більше двох — громадянин обмінює на постійне посвідчення водія," - йдеться в повідомленні.
Так, у разі, якщо вони були — громадянин обмінює на постійне посвідчення водія лише після складання практичного й теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС України.
Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше і були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається.
Поновлення права керування ТЗ здійснюється після чергової підготовки у відповідному навчальному закладі та після складання теоретичного й практичного іспитів у СЦ МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.
Також обмеженим правом керування ТЗ для водіїв-початківців є заборона перевищувати швидкість 70 км/год.
Нагадаємо, з 1 січня швидкість руху в населених пунктах зменшать до 50 км/год.