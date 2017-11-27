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Водіям-початківцям видаватимуть посвідчення на два роки

Водіям-початківцям видаватимуть посвідчення на два роки

Київ • УНН

 • 8599 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Водіям-початківцям видаватимуть посвідчення на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень з ПДР, передає УНН з посиланням на МВС України.

"Перше посвідчення водія видаватимуть на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень було не більше двох — громадянин обмінює на постійне посвідчення водія," - йдеться в повідомленні.

Так, у разі, якщо вони були — громадянин обмінює на постійне посвідчення водія лише після складання практичного й теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС України.

Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше і були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається.

Поновлення права керування ТЗ здійснюється після чергової підготовки у відповідному навчальному закладі та після складання теоретичного й практичного іспитів у СЦ МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.

Також обмеженим правом керування ТЗ для водіїв-початківців є заборона перевищувати швидкість 70 км/год.

Нагадаємо, з 1 січня швидкість руху в населених пунктах зменшать до 50 км/год.

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