Начинающим водителям будут выдавать удостоверения на два года

"Первое водительского удостоверения будут выдавать на 2 года с правом обмена на постоянное в случае если в течение двух лет у них не будет трех и более админправонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений было не более двух - гражданин обменивает на постоянное водительское удостоверение", - говорится в сообщении.

Так, в случае, если они были - гражданин обменивает на постоянное водительское удостоверение только после сдачи практического и теоретического экзаменов в сервисном центре МВД Украины.

Возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и которые были лишены права на управление транспортными средствами, не происходит.

Возобновление права управления ТС осуществляется после очередной подготовки в соответствующем учебном заведении и после сдачи теоретического и практического экзаменов в СЦ МВД. Такое удостоверение снова выдается на 2 года.

Также ограниченным правом управления ТС для начинающих водителей является запрет превышать скорость 70 км/ч.

Напомним, с 1 января скорость движения в населенных пунктах уменьшат до 50 км/ч.