Водія, який насмерть збив двох пішоходів в Одесі, взято під варту
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 березня. УНН. Прокуратура Одеської області 15 березня повідомила про підозру 21-річному мешканцю міста у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 286 КК України). Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
“З’ясовано, що вночі 11 березня рухаючись по вул. Балківській, автомобіль „Toyota Camry“ на швидкості під час заносу виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на двох пішоходів. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 36-річний чоловік та 28-річна жінка померли на місці від отриманих травм”, — йдеться у повідомленні.
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Також прокуратура Одещини звернулася до суду з клопотанням про взяття підозрюваного водія авто під варту. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.