Водитель, который насмерть сбил двух пешеходов в Одессе, взят под стражу

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27664 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42766 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47472 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 97427 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88486 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103264 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110243 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116939 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 15 марта. УНН. Прокуратура Одесской области 15 марта сообщила о подозрении 21-летнему жителю города в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Об этом корреспонденту УНН сообщили  в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Установлено, что ночью 11 марта двигаясь по ул. Балковской, автомобиль "Toyota Camry" на скорости при заносе выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний мужчина и 28-летняя женщина скончались на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

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Также прокуратура Одесской области обратилась в суд с ходатайством о заключении подозреваемого водителя авто под стражу. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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