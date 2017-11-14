Водій, який поблизу Рівного збив на смерть двох жінок, залишиться під вартою

Апеляційний суд Рівненської області відхилив скаргу водія "БМВ" Володимира Мартинова, який просив не залишати його в ізоляторі на 60 діб на час слідства.

Як повідомляв УНН, 4 листопада водій автомобіля “BMW Х5” на великій швидкості збив на смерть двох молодих жінок, які переходили дорогу регульованим пішохідним переходом на зелене світло світлофора в селі Біла Криниця.

Після скоєння аварій зник з місця. Рівненський міський суд арештував винуватця на 60 діб без права внесення застави.