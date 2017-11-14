Водій, який поблизу Рівного збив на смерть двох жінок, залишиться під вартою

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РІВНЕ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Апеляційний суд Рівненської області розглянув скаргу водія "БМВ" Володимира Мартинова, який просив не залишати його в ізоляторі на 60 діб на час слідства. Однак прохання винуватця смертельної ДТП суд відхилив, передає кореспондент УНН.

Апеляційний суд Рівненської області відхилив скаргу водія "БМВ" Володимира Мартинова, який просив не залишати його в ізоляторі на 60 діб на час слідства.

Як повідомляв УНН, 4 листопада водій автомобіля “BMW Х5” на великій швидкості збив на смерть двох молодих жінок, які переходили дорогу регульованим пішохідним переходом на зелене світло світлофора в селі Біла Криниця.

Після скоєння аварій зник з місця. Рівненський міський суд арештував винуватця на 60 діб без права внесення застави.

Українські Національні Новини

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