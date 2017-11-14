Водитель, который вблизи Ровно сбил насмерть двух женщин, останется под стражей

Апелляционный суд Ровенской области отклонил жалобу водителя "БМВ" Владимира Мартынова, который просил не оставлять его в изоляторе на 60 суток на время следствия.

Как сообщал УНН, 4 ноября водитель автомобиля "BMW Х5" на большой скорости сбил насмерть двух молодых женщин, которые переходили дорогу регулируемым пешеходным переходом на зеленый свет светофора в селе Белая Криница.

После совершения аварий исчез с места. Ровенский городской суд арестовал виновника на 60 суток без права внесения залога.