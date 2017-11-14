Водитель, который вблизи Ровно сбил насмерть двух женщин, останется под стражей
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Апелляционный суд Ровенской области рассмотрел жалобу водителя "БМВ" Владимира Мартынова, который просил не оставлять его в изоляторе на 60 суток на время следствия. Однако просьбу виновника смертельного ДТП суд отклонил, передает корреспондент УНН.
Апелляционный суд Ровенской области отклонил жалобу водителя "БМВ" Владимира Мартынова, который просил не оставлять его в изоляторе на 60 суток на время следствия.
Как сообщал УНН, 4 ноября водитель автомобиля "BMW Х5" на большой скорости сбил насмерть двух молодых женщин, которые переходили дорогу регулируемым пешеходным переходом на зеленый свет светофора в селе Белая Криница.
После совершения аварий исчез с места. Ровенский городской суд арестовал виновника на 60 суток без права внесения залога.