Водій та пасажир "жигулів" загинули внаслідок зіткнення з деревом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Під Борисполем внаслідок зіткнення з деревом загинули водій та пасажир автомобілю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
Пригода сталась неподалік села Проців. Водій автівки ВАЗ не впорався з керуванням, з'їхав у кювет зі слизької дороги та зіткнувся з деревом.
26-річний водій та 24-річний пасажир загинули на місці.
Раніше УНН повідомляв, що у селі Молога Одеської області пенсіонер збив 11-річну дівчинку, яка згодом померла у лікарні.