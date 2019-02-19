Водитель и пассажир "жигулей" погибли в результате столкновения с деревом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Под Борисполем результате столкновения с деревом погибли водитель и пассажир автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Происшествие случилось возле села Процив. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет со скользкой дороги и столкнулся с деревом.
26-летний водитель и 24-летний пассажир погибли на месте.
Ранее УНН сообщал, что в селе Молога Одесской области пенсионер сбил 11-летнюю девочку, которая впоследствии умерла в больнице.