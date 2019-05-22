Водій на викраденій вантажівці проломив ворота підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Київській області чоловік вкрав з підприємства вантажівку, оскільки йому не платили зарплату. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
Повідомлення про незаконне заволодіння вантажного автомобіля "КРАЗ" з будівельного комбінату, розташованого в місті Бориспіль надійшло до поліції близько 23:00. Викрадач пошкодив "КРАЗом" в’їзні ворота території комбінату і поїхав у невідомому напрямку.
Працівники поліції встановили, що до скоєння злочину може бути причетний колишній водій підприємства. Саме з цим чоловіком у керівництва комбінату стався конфлікт за, нібито, невиплачену заробітну плату після його звільнення.
На пошуки викраденої вантажівки були орієнтовані наряди поліції Бориспільського району та Баришівського, де проживає ймовірний зловмисник.
Автомобіль знайшли на одній з вулиць села Лукаші, Баришівського району. Також правоохоронці затримали викрадача у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 46-річний місцевий житель.
Чоловік зізнався у скоєному злочині та надав свідчення. Таким чином він хотів компенсувати невиплачену зарплату.
За фактом незаконного заволодіння автотранспорту відкрито кримінальне провадження за ст. 289 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, на кордоні з Молдовою затримали викрадену коштовну іномарку.