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Водитель на угнанном грузовике проломил ворота предприятия

Водитель на угнанном грузовике проломил ворота предприятия

Киев  •  УНН

 • 11504 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Киевской области мужчина украл с предприятия грузовик, поскольку ему не платили зарплату. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.

Сообщение о незаконном завладении грузового автомобиля "КрАЗ" из строительного комбината, расположенного в городе Борисполь поступило в полицию около 23:00. Похититель повредил "КРАЗом" въездные ворота территории комбината и уехал в неизвестном направлении.

Работники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен бывший водитель предприятия. Именно с этим человеком у руководства комбината произошел конфликт из-за якобы невыплаченной заработную платы после его увольнения.

На поиски похищенного грузовика были ориентированы наряды полиции Бориспольского района и Барышевского, где проживает вероятный злоумышленник.

Автомобиль нашли на одной из улиц села Лукаши, Барышевского района. Также правоохранители задержали похитителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 46-летний местный житель.

Мужчина сознался в совершенном преступлении и дал показания. Таким образом он хотел компенсировать невыплаченную зарплату.

По факту незаконного завладения автотранспорта открыто уголовное производство по ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные первоочередные следственные действия.

Напомним, на границе с Молдовой задержали угнанную ценную иномарку.

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