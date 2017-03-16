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Водій маршрутки згадав деталі вбивства двох поліцейських у Дніпрі

Водій маршрутки згадав деталі вбивства двох поліцейських у Дніпрі

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 16 березня. УНН. У Дніпрі триває чергове засідання у справі підозрюваного у вбивстві двох поліцейських Олександра Пугачова. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Водій маршрутки, який перебував на автовокзалі під час вбивства двох поліцейських, виступив у залі суду свідком.

“Він (О.Пугачов — ред.) схожий на підозрюваного, тільки у нього були окуляри та довге волосся”, — повідомив водій.

Чоловік бачив, як О.Пугачов спілкувався з поліцейськими, але не бачив, як той стріляв у патрульних. За його словами, коли він почув стрілянину, то заховався за автомобілем. Після того, як вбивця зник з місця події, він викликав правоохоронців та карету “швидкої”.

До приїзду медиків водій намагався допомогти поліцейським.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

На сьогоднішньому засіданні правоохоронці виступили постраждалими під час розгляду справи. Патрульні вимагали від вбивці поліцейських відшкодування за зіпсовану форму.

Українські Національні Новини

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