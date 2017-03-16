Водитель маршрутки вспомнил детали убийства двух полицейских в Днепре

Водитель маршрутки, который находился на автовокзале во время убийства двух полицейских, выступил в зале суда свидетелем.

"Он (А.Пугачева - ред.) похож на подозреваемого, только у него были очки и длинные волосы", - сообщил водитель.

Мужчина видел, как А.Пугачев общался с полицейскими, но не видел, как тот стрелял в патрульных. По его словам, когда он услышал стрельбу, то спрятался за автомобилем. После того, как убийца скрылся с места происшествия, он вызвал полицию и карету "скорой".

До приезда медиков водитель пытался помочь полицейским.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в полицейских. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападавший перед бегством также получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.

На сегодняшнем заседании правоохранители выступили пострадавшими во время рассмотрения дела. Патрульные потребовали от убийцы полицейских возмещения за испорченную форму.