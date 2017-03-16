Водитель маршрутки вспомнил детали убийства двух полицейских в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 16 марта. УНН. В Днепре продолжается очередное заседание по делу Александра Пугачева, подозреваемого в убийстве двух полицейских. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Водитель маршрутки, который находился на автовокзале во время убийства двух полицейских, выступил в зале суда свидетелем.
"Он (А.Пугачева - ред.) похож на подозреваемого, только у него были очки и длинные волосы", - сообщил водитель.
Мужчина видел, как А.Пугачев общался с полицейскими, но не видел, как тот стрелял в патрульных. По его словам, когда он услышал стрельбу, то спрятался за автомобилем. После того, как убийца скрылся с места происшествия, он вызвал полицию и карету "скорой".
До приезда медиков водитель пытался помочь полицейским.
Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в полицейских. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.
Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".
Нападавший перед бегством также получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.
На сегодняшнем заседании правоохранители выступили пострадавшими во время рассмотрения дела. Патрульные потребовали от убийцы полицейских возмещения за испорченную форму.