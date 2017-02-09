Водій маршрутки у Дніпрі помер за кермом
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Дніпрі водій маршрутки помер за кермом. Про це кореспонденту УНН повідомила речник ГУНП Дніпропетровської області Анна Старчевська.
Водієві маршрутного таксі стало погано за кермом. Він зупинився. Пасажири надали йому першу допомогу та викликали швидку.
Чоловік загинув до приїзду медиків. Наразі слідчі з'яствують причину смерті водія.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, у центрі Миколаєва перевернулася маршрутка – постраждала вагітна жінка.