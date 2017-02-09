Водитель маршрутки в Днепре умер за рулем
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Днепре водитель маршрутки умер за рулем. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП Днепропетровской области Анна Старчевская.
Водителю маршрутного такси стало плохо за рулем. Он остановился. Пассажиры оказали ему первую помощь и вызвали скорую.
Мужчина погиб до приезда медиков. Сейчас следователи выясняют причину смерти водителя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Движение транспорта ограничено в четырех областях Украины.
Напомним, как сообщал УНН, в центре Николаева перевернулась маршрутка - пострадала беременная женщина.