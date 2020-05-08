Водій Комарницького через Тищенко передавав гроші в Офіс президента - Джокер

“У вільний час я люблю прогулюватися вулицями Києва з відеокамерою. Не так давно запримітив на перехресті Банкова/Лютеранська як водій Комарницького — Олександр Григорчук передає з багажника шефа дві коробки і білий пакет в руки Тищенко. Той самий Комарницький — смотрящий за Києвом від Офісу Президента”, — пояснив Джокер.

Він нагадав, що раніше опублікував аудіозапис розмови Дениса Комарницького з заступником голови Київської міської державної адміністрації В’ячеславом Непопом.

“Вчора я писав, що вони друзі і зв’язок у них конкретний, як ці коробки, які Тищенко несе в Офіс президента. Коробки призначені для найближчого оточення президента. Цікаво, що всередині? Коньяк для велюрових вечірок, або акуратно складені банкноти? Місто засинає — мафія прокидається. Ну що, пограємо, хлопці?”, — написав Джокер.

Нагадаємо, на опублікованому раніше записі розмови Комарницького з Непопом перший вимагає від заступника глави КМДА лобіювати будівельні проекти і загрожує кримінальними справами. Розмова відбувається в нецензурній формі і в її ході Комарницький явно дає зрозуміти, що контролює і КМДА, і силовиків — зокрема, ДБР.