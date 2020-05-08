Водій Комарницького через Тищенко передавав гроші в Офіс президента - Джокер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Відомий пранкери Джокер опублікував фотодокази того, як Денис Комарницький через свого водія передає коробки з грошима народному депутату Миколі Тищенку, які той потім заносить в будівлю Офісу президента. Інформація була розміщена на телеграм-каналі Джокера.
“У вільний час я люблю прогулюватися вулицями Києва з відеокамерою. Не так давно запримітив на перехресті Банкова/Лютеранська як водій Комарницького — Олександр Григорчук передає з багажника шефа дві коробки і білий пакет в руки Тищенко. Той самий Комарницький — смотрящий за Києвом від Офісу Президента”, — пояснив Джокер.
Він нагадав, що раніше опублікував аудіозапис розмови Дениса Комарницького з заступником голови Київської міської державної адміністрації В’ячеславом Непопом.
“Вчора я писав, що вони друзі і зв’язок у них конкретний, як ці коробки, які Тищенко несе в Офіс президента. Коробки призначені для найближчого оточення президента. Цікаво, що всередині? Коньяк для велюрових вечірок, або акуратно складені банкноти? Місто засинає — мафія прокидається. Ну що, пограємо, хлопці?”, — написав Джокер.
Нагадаємо, на опублікованому раніше записі розмови Комарницького з Непопом перший вимагає від заступника глави КМДА лобіювати будівельні проекти і загрожує кримінальними справами. Розмова відбувається в нецензурній формі і в її ході Комарницький явно дає зрозуміти, що контролює і КМДА, і силовиків — зокрема, ДБР.