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Водитель Комарницкого через Тищенко передавал деньги в Офис президента – Джокер

Киев • УНН

 • 23658 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Известный пранкер Джокер опубликовал фотодоказательства того, как Денис Комарницкий через своего водителя передает коробки с деньгами народному депутату Николаю Тищенко, которые тот потом заносит в здание Офиса президента. Информация была размещена на телеграм-канале Джокера.

Водитель Комарницкого через Тищенко передавал деньги в Офис президента – Джокер

“В свободное время я люблю прогуливаться по улицам Киева с видеокамерой. Не так давно заприметил на перекрестке Банковая/Лютеранская как водитель Комарницкого — Александр Григорчук передает из багажника шефа две коробки и белый пакет в руки Тищенко. Тот самый Комарницкий — смотрящий за Киевом от Офиса Президента”, — пояснил Джокер.

Он напомнил, что ранее опубликовал аудиозапись разговора Дениса Комарницкого с заместителем главы Киевской городской государственной администрации Вячеславом Непопом.

“Вчера я писал, что они друзья и связь у них конкретная, как эти коробки, которые Тищенко несет в Офис президента. Коробки предназначены для ближайшего окружения президента. Интересно, что внутри? Коньяк для велюровых вечеринок, или аккуратно сложенные банкноты? Город засыпает — мафия просыпается. Ну что, поиграем, парни?”, — написал Джокер.

Напомним, на опубликованной ранее записи разговора Комарницкого с Непопом первый требует от замглавы КГГА лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами. Разговор происходит в нецензурной форме и в его ходе Комарницкий явно дает понять, что контролирует и КГГА, и силовиков — в частности, ГБР.

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