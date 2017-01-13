Водій фури у Маріуполі зніс бетонний стовб і огорожу
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні вночі, 13 січня, на дорогах Маріуполя сталася ДТП з вантажною фурою, яка знесла стовб та огорожу. Внаслідок знеструмлена частина вулиць приватного сектора. Про це кореспонденту УНН повідомила патрульна поліція Маріуполя і очевидці.
Близько 2:30 ночі на вулиці Гагаріна в Приморському районі водій фури "SСANIA" не впорався з керуванням, на спуску врізалався у стовб, а потім у паркан житлового будинку. Саме він затримав вантажівку, тому вона не полетіла далі і не врізалася у п'ятиповерхівки.
Зараз служба ДСНС намагається витягнути вантажний автомобіль. Через знесений стовб без електропостачання залишилась частина вулиць приватного сектора Приморського району, в тому числі вулиці Гагаріна, Тихого провулка та інші.
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