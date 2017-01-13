Водитель фуры в Мариуполе снес бетонный столб и забор
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня ночью, 13 января, на дорогах Мариуполя произошло ДТП с грузовой фурой, которая снесла столб и забор. В результате без электроснабжения остались часть улиц частного сектора. Об этом корреспонденту УНН сообщила патрульная полиция Мариуполя и очевидцы.
Около 2:30 ночи на улице Гагарина в Приморском районе водитель фуры "SСANIA" не справился с управлением на спуске врезался в столб, а затем в забор жилого дома, который и остановил грузовик, поэтому он не полетел дальше и не врезалась в пятиэтажки.
Служба ГосЧС пытается вытянуть грузовой автомобиль. Из-за снесенного столба без электроснабжения остались часть улиц частного сектора Приморского района, в том числе улица Гагарина, Тихий переулок и другие.
Как сообщал УНН, стали известны подробности столкновения микроавтобуса и легковушки в Хмельницком.